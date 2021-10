Ex-ministro de Temer vai ser o novo secretário de Tesouro e Orçamento de Guedes

- Publicidade-

O ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu o seu atual assessor especial Esteves Colnago para ser secretário especial de Tesouro e Orçamento da pasta. A informação, divulgada pelo jornal O Globo, ainda não foi oficializada, mas a decisão de Guedes já foi tomada e Colnago aceitou o posto.

O nome de Colnago também já foi informado internamente para a equipe de Tesouro e Orçamento (antiga Fazenda) do Ministério da Economia.

Colnago assume o lugar de Bruno Funchal, que decidiu deixar o cargo na véspera por discordar das mudanças no teto de gastos negociadas pelo governo para bancar um Auxílio Brasil (novo Bolsa Família) de R$ 400.

Esteves Colnago está no Ministério da Economia, em diferentes funções, desde o início do governo Jair Bolsonaro. Ele foi ministro do Planejamento do governo Michel Temer e também secretário-executivo da pasta.