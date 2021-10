Ex-fazenda, acreana Raissa Barbosa termina noivado com ator pornô

- Publicidade-

A acreana e ex-fazenda, Raissa Barbosa, revelou na madrugada desta sexta-feira, 29, que terminou o noivado com o ex-ator pornô Wellington. O fim do relacionamento, no entanto, não foi nem um pouco pacífico.

Seu ex-noivo a acusou de agressão e chegou a fazer uma live em seu perfil do Instagram para denunciar o caso. Wellington mostrou ferimentos no lábio e na testa e afirmou ter sido vítima da ex-peoa. Horas depois, Raissa se pronunciou e disse que a história não era essa, além de afirmar que o ex era “tóxico” e tentava difamá-la.

“Ontem, eu fui convidada pra ir à festa de lançamento da música nova do Dennis DJ e fui. Era uma festa provada somente pra convidados em um motel em São Paulo. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado. Eu não consegui dormir e ele não aceitou eu não ter levado ele na festa, também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada”, desabafou a influencer.

Fonte: Ac24horas