Evangélico, vereador Ricardo Almeida defende Carnaval: “Agrega economia”

O vereador Ricardo Almeida (PSC), que integra a bancada evengélica da Câmara Municipal de Salvador, disse nesta segunda-feira (25) ter expectativa que o prefeito Bruno Reis (DEM) e o governador Rui Costa (PT) autorizem a realização do Réveillon, do Carnaval em 2022 e das festas populares da capital.

“O Carnaval, como foi já discutido na semana passada, deve acontecer. Os blocos, de uma forma mais organizada, com os protocolos, devem ir às ruas. E os empregos e rendas dos soteropolitanos que dependem dessas festas devem ser assegurados. Eu acredito que o poder público, o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa terão essa sensibilidade para garantir [a realização das festas]”, declarou Almeida em entrevista ao apresentador José Eduardo, na Rádio Metropole.

Segundo o vereador, os segmentos de eventos e de entretenimento em geral, além de gerador de emprego e renda, merecem maior atenção, uma vez que atraem turistas para a cidade.

“A gente não pode ir a reboque de Recife, de Fortaleza. Ao contrário, a locomotiva do Nordeste tem que ser a cidade do Salvador. Nós precisamos ocupar esse espaço. O Carnaval, que é uma festa que agrega economia, deve acontecer. O Réveillon, as festas populares e as festas que acontecem durante todo o verão também devem acontecer”, defendeu Almeida, para quem desde o vendedor ambulante ao dono de hotel dependem dessa retomada.

“O retorno das atividades econômicas e das atividades de eventos deve ocorrer o quanto antes possível. Já temos números que nos asseguram a tranquilidade, claro, com rígidos protocolos. Mas precisamos dar uma resposta a esses segmentos”, acrescentou.