EUA divulgam regras para entrada de brasileiros no país em novembro

Os Estados Unidos divulgaram nesta segunda-feira (25) as regras para a entrada de brasileiros ao país. As fronteiras serão liberadas a partir de 8 de novembro. Será exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os turistas com 18 anos ou mais, sem a necessidade de quarentena.

Para entrar nos EUA, será necessário estar completamente imunizado — com as duas doses ou vacina de dose única — com vacinas aprovadas pelo órgão regulador do país e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos os imunizantes utilizados no Brasil são aceitos.

O comprovante de vacinação não é exigido para crianças e adolescentes até os 18 anos, mas será necessária a apresentação de um teste com diagnóstico negativo para o coronavírus. O teste deve ser feito até três dias antes do embarque, para acompanhados de adultos vacinados, ou um dia antes, em caso de viagem sem acompanhantes ou com adultos não imunizados.

A regra da vacina tem exceção também para participantes de ensaios clínicos de imunizantes contra a Covid; passageiros com contraindicação médica para o recebimento das injeções; e pessoas em viagens emergenciais ou por razões humanitárias.