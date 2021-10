Estudo mostra que Butanvac apresenta alto poder de resposta imunológica

- Publicidade-

Pesquisadores testaram duas versões do imunizante contra a Covid-19 em camundongos e hamsters: uma utiliza o vírus inativo, já a outra versão o vírus vivo

Testes pré-clínicos da vacina nacional Butanvac apontaram que o imunizante tem alto poder de produzir anticorpos contra a Covid-19.

De acordo com o Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina, ela é capaz de combater as variantes Alfa, Beta e Gama, e sua eficácia já está sendo estudada também contra a variante Delta.

Pesquisadores testaram duas versões do imunizante em camundongos e hamsters. Uma utiliza o vírus inativo, já a outra versão o vírus vivo.

Os estudos foram conduzidos por cientistas do Butantan, da Escola de Medicina Icahn do Hospital Mount Sinai, em Nova York, da Universidade de Maryland, e de pesquisadores do Vietnã e da Tailândia.