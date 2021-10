Estudo alerta surto de dengue, zika e chikingunya em Rio Branco

- Publicidade-

Dados do 3° Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti – LIRAa, alertam que em Rio Branco existe a possibilidade uma nova ocorrência de surto de dengue, zika e chikingunya, conforme informou uma nota técnica do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sensa), divulgado na última sexta-feira, 22.

O estudo foi realizado no período de 27/09 a 01/10, com resultado de 4,35%. O estudo teve o objetivo de avaliar o resultado da pesquisa e definir estratégias de controle vetorial, a equipe Técnica da Divisão de Endemias e Controle de Vetores, juntamente com a Diretora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, estiveram reunidos esta semana, para definir estratégias e elaborar um plano de controle vetorial para os próximos 6 meses.

“Os reservatórios de água considerados úteis, como caixas d’água ao nível do solo, se mostram como os principais criadouros para o vetor. É preciso redobramos os cuidados, tendo em vista, o período das chuvas chegou e qualquer recipiente que acumule água parada é um potencial criadouro do mosquito transmissor dessas arbotiroses”, alerta a coordenadora de vigilância Epidemiológica Socorro Martins.

A coordenadora destaca que a intenção do poder público é se antecipar ao possível aumento no número de casos, atuando nos bairros mais infestados pelo vetor, e com ocorrência de transmissão.