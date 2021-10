Estelionatário que aplicou golpe de mais de 120 mil é preso no estado de Minas Gerais

- Publicidade-

Na última sexta-feira, 08 de outubro de 2021, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), com apoio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prendeu N. F. de A., 51 anos de idade.

De acordo com a investigação, coordenada pelo Delegado de Polícia Leonardo Alves de Alvarenga Santa Bárbara, o suspeito, valendo-se de relação de proximidade com a vítima, criou um perfil falso na internet e forjou um relacionamento com a amiga.

Após ganhar confiança, ciente da disposição da vítima, simulou problemas financeiros e passou a pedir ajuda.

Quando a vítima desconfiou do perfil, já havia sido ludibriada em mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), razão pela qual procurou a autoridade policial.

O suspeito passou a se ocultar, fugindo para o Estado de Minas Gerais.

Diante das informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do envolvido que continuou mudando de endereço.

Após os levantamentos e intenso monitoramento, o suposto autor foi localizado, e com o apoio imprescindível da Polícia Civil de Minas Gerais, devidamente preso.

Fora de circulação, o preso foi colocado à disposição da justiça acreana.

Mais uma ação da nossa polícia civil acreana, mais justiça e paz social