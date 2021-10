Estado oferece coleta de PCCU gratuita no Via Verde Shopping

- Publicidade-

Ação faz parte da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), oferece nesta sexta-feira (8), das 14h às 22h no Via Verde Shopping, em Rio Branco, coleta de exame preventivo de colo do útero. A atividade faz parte do cronograma de ações voltadas à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama.

As mulheres interessadas em realizar o exame devem apresentar: cartão do SUS, CPF, RG, comprovante de residência com CEP, como a conta de energia. Após a coleta e análise, a paciente será comunicada pelo equipe sobre o resultado.

Além das ações de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o Estado também realiza atividades de conscientização sobre o câncer de colo de útero, tendo em vista que é uma das patologias que mais acomete mulheres no Brasil.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados 16.590 novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira posição.

Em razão disso, o Outubro Rosa também é conhecido como a campanha que alerta para o cuidado à saúde das mulheres. Por isso, ações como a que está sendo realizada no Via Verde Shopping garantem que o serviço básico de saúde pública alcance a todos.

A ação tem como parceiros: Via Verde Shopping Rio Branco, Secretaria Municipal de Saúde Rio Branco, Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica, da Universidade Federal do Acre (Ufac), e Centro Universitário Uninorte.

A doença

De acordo com o INCA, o câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV (chamados de tipos oncogênicos).

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papanicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo.

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), destaca que câncer de colo do útero pode ser prevenido por meio da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). Há mais de uma década, existem vacinas que protegem contra os tipos frequentes de HPV que causam câncer. A OPAS recomenda administrar essa vacina a meninas de 9 a 14 anos.