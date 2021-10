Estado entrega mais 48 cartões do Auxílio do Bem a famílias de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O governo do Estado segue entregando os cartões do Auxílio do Bem às famílias acreanas que foram afetadas economicamente pela pandemia de Covid-19 e não estão vinculadas a nenhum benefício do governo federal, como o auxílio emergencial.

“Aqui em Cruzeiro do Sul temos 309 famílias aprovadas para receber o auxílio e cerca de 200 já estão recebendo. Agora, mais 48 terão acesso ao benefício que tem o intuito de mitigar os efeitos da pandemia”, disse a secretária Delcimar Leite.

Para a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima, a ajuda financeira chega como um alento para milhares de famílias acreanas. O auxílio deverá beneficiar, até dezembro, cerca de 18 mil famílias, com valores mensais que variam entre R$ 150 a R$ R$ 550, dependendo da situação de cada família cadastrada.

“O Auxílio do Bem é mais uma ação para minimizar os impactos da pandemia aos mais carentes. A medida em que os cartões vão sendo liberados, vamos entregando para que as famílias tenham acesso rápido ao benefício”, destacou a secretária.