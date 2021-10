Estado convoca candidatos do processo seletivo do Escritório Social do Iapen para investigação social

- Publicidade-

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), torna público o editalNº 008 Seplag/Iapen que divulga as respostas aos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva e o resultado final da prova objetiva, e o edital Nº009 que torna pública as convocações para a entrega da documentação da investigação social e da prova de títulos, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Escritório Social do Iapen.

Os candidatos podem acessar as respostas aos recursos interpostos aos gabaritos preliminares e os gabaritos definitivos das provas objetivas por meio do site www.ibade.org.br.

Com relação à convocação para a entrega da documentação para a investigação social, no edital consta que participarão desta etapa os candidatos aprovados na prova objetiva, dentro do quantitativo de 10 (dez) vezes o número de vagas para o cargo. A ficha de investigação criminal (FIC) estará disponível a partir das 12 horas do dia 15 de outubro de 2021, no endereço eletrônico www.ibade.org.br,e será de responsabilidade do candidato a correta impressão bem como o preenchimento e entrega.

Os candidatos, convocados conforme o edital, deverão comparecer até o dia 28 de outubro de 2021, das 8h às 12h ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1203 – Bairro Bosque – Rio Branco, para a entrega da FIC, referente a essa etapa do certame. Todas as orientações, assim como documentação necessárias, constam no Edital Nº 009 Seplag/Iapen.

O processo seletivo simplificado do Iapen, visa contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível médio e superior para compor o quadro do Escritório Social do instituto, é regido pelo EDITAL SEPLAG/IAPEN Nº 01, publicado no Diário Oficial do dia 5 de julho, e executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Confira o edital Nº 008

Confira o edital Nº 009