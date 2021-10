- Publicidade-

Mais uma vez o Bar do Nunes, em Sena Madureira, no interior do Acre, é palco de muita porrada no fim de semana. Casos de pancadaria já viraram rotina no local e quase sempre estão associadas a ciúmes entre casais.

Um novo vídeo que circula nas redes sociais foi gravado durante o final de semana no estacionamento do local. Os protagonistas da briga estão completamente embriagados.

Em agosto passado, imagens semelhantes foram divulgadas na rede.

Assista: