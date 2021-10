Esposa envenena marido no RN para ficar com seguro de vida

Mulher é acusada de colocar veneno de rato conhecido como chumbinho dentro da sonda do homem em hospital.

Após um relacionamento de 17 anos, com dois filhos adolescentes, uma mulher envenenou o próprio marido, identificado como Ricardo, colocando chumbinho na sonda que ele usava no hospital em que está internado, no Rio Grande do Norte. Ela acabou presa pela polícia, e o homem segue em estado grave. As informações são do Balanço Geral, da Record TV.

A família da vítima descobriu que Ricardo havia feito um seguro de vida. Se ele morresse, a esposa receberia uma quantia avaliada em R$ 100 mil. De acordo com o irmão da vítima, que vive em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, Ricardo já tinha ficado um tempo no hospital, depois havia retornado para casa, mas nunca mais seu estado de saúde foi 100%.

Ele passou mal e voltou a ser internado. A suspeita, inicialmente, era que ele tivesse sofrido um infarto. A mulher fazia questão de atualizar a família, que vive em São Paulo, por meio de mensagens. Ela dizia que visitava o marido de vez em quando no hospital, pois tinha os filhos para cuidar. A família da vítima, que mora em São Paulo, sempre tentava contato com a mulher para saber sobre o quadro de saúde de Ricardo. Ela dava informações, deixava o marido falar com a família, mas, quando pediam para falar com um médico, ela se esquivava do assunto. Além disso, ainda de acordo com o irmão de Ricardo, a mulher costumava preparar a família para o pior. A última mensagem enviada por ela foi para informar que o marido havia tido um AVC troncal, e que ele estava com os dias contados. O irmão da vítima diz também que Ricardo chegou a melhorar no hospital, mas de um dia para o outro piorou muito e, aí sim, ficou entre a vida e a morte. Pouco tempo depois, a mulher disse que seu irmão havia morrido. Desconfiado de tudo o que estava acontecendo, o homem decidiu ir até a cidade de Natal conversar diretamente com o médico, e descobriu que o irmão não havia morrido, mas que estava em estado grave por ter sido envenenado pela própria esposa. Segundo os médicos, a mulher pedia aos enfermeiros que a deixassem sozinha com o marido. Foi quando ela agiu e colocou na sonda que levava alimento para Ricardo um veneno para matar ratos conhecido como chumbinho. No entanto, os aparelhos emitem sinal quando são retirados, e foi assim que descobriram o que a mulher havia feito.