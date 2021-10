Equipe de vôlei de praia do Acre vence o Rio de Janeiro

- Publicidade-

Dando continuidade aos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) que acontecem no Centro Olímpico, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, a equipe de vôlei de praia masculina do Acre venceu, por W.O a equipe da casa, que não compareceu para a realização da partida.

Agora, a equipe acreana irá enfrentar os time de Alagoas e Espírito Santo na competição. O atleta Cauê Saraiva destacou que não é boa sensação de ganhar por W.O, preferia que tivesse jogo e destacou que a equipe carioca é muito boa. “Vencer por W.O é injusto, eu preferia que tivesse jogo”, afirmou.

Para o jogo contra Alagoas e Espírito Santo, ele, que faz dupla com o atleta Bruno Santana, disse estar concentrado. “Para os próximos jogos nossa concentração é total e pelo menos contra essas duas equipes estamos com cabeça para vencer”, disse o atleta acreano.

De acordo com o coordenador geral do vôlei acreano, France Nascimento, os times estão bem motivados, pois treinaram muito para os Jogos Escolares. “Eles treinaram bem e tem tudo para realizar um grande espetáculo na competição e poder levar o nome do Acre ao nível mais elevado possível”, destacou.

Os Jogos Escolares Brasileiros contam com a participação de todos os Estados brasileiros, reunindo mais de 6,2 mil atletas que estão disputando 17 modalidades esportivas diferentes. Ao todo, 195 troféus e 2.247 medalhas serão distribuídos aos vencedores.