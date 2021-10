Envolvido em assalto à casa do presidente da Associação dos Militares é preso

- Publicidade-

O mandado de prisão preventiva de Nando Silva Emedío Manchineri foi cumprido no bairro Cidade Nova. A ação policial foi realizada por Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O indígena teve a prisão preventiva decretada pela Juiz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da Comarca de Rio Branco. Ele é acusado de participar do assalto à casa do presidente da Associação dos Militares do Estado, sargento Kalyl Moraes de Aquino. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro deste ano.

Na época, o militar disse que chegou a ser colocado de joelhos, na frente da família, para ser executado com a própria arma, mas como vizinhos perceberam a movimentação os bandidos fugiram levando objetos e a pistola do policial. Após o crime, o presidente da AME teve que mudar de residência.

Depois de ser preso, Nando Silva Emedío Manchineri foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes. O inquérito do caso foi instaurado na sede da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil.