Energisa emite nota sobre interrupção do fornecimento de energia elétrica na tarde desta quinta-feira, 21

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em Rio Branco que afetou os bairros: Chico Mendes, Eldorado, Belo Jardim I, Belo Jardim II, Vila Acre, Cidade Nova, Centro, Santa Inês, Vitória e Bosque, nesta quinta-feira (21.10) das 13h43 às 14h, foi causada pelo desligamento da linha de distribuição que fornece energia para a subestação São Francisco, provocado por queimadas nas proximidades da linha.

Assim que identificado a situação, foram acionadas as equipes técnicas de manutenção da Energisa, que fizeram as intervenções necessárias e o fornecimento de energia foi normalizado.

A empresa pede desculpas pelos transtornos causados, e reitera o compromisso com os seus clientes.