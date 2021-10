Empresário dedica outdoor ‘ao amigo ladrão’ após sofrer três furtos em duas semanas

“Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar! Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus”, dizia o anúncio colocado no mês passado.

- Publicidade-

Na primeira ação, no dia 25 de agosto, os bandidos entraram no local durante a madrugada e levaram itens como computadores, eletrônicos e equipamentos de segurança.

Apenas seis dias depois, um novo furto foi registrado no local. Dessa vez, os ladrões levaram mais equipamentos de segurança, ferramentas e até pregos.

Mais uma semana depois, ocorreu o terceiro furto, também durante a madrugada. Sem ter o que levar de equipamentos eletrônicos, os bandidos furtaram toda a fiação elétrica do comércio, o que fez com o empresário tivesse que fechar as portas do estabelecimento por três dias até que a parte elétrica fosse refeita.

Cansado da situação, o comerciante resolveu, então, pedir aos bandidos que parassem de furtar seu comércio e instalou um outdoor em um terreno baldio ao lado da madeireira.

“O meu intuito foi mostrar para a população e as autoridades em geral o que está ocorrendo em nosso estabelecimento. Foi registrado o Boletim de Ocorrência, mas os crimes continuaram e até agora não tivemos nenhuma resposta. Nosso prejuízo passou de R$ 7 mil”, contou José à reportagem.

O empresário afirma que nas três invasões ele procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência, porém, até o momento, não conseguiu recuperar nada do que foi levado pelos bandidos.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) explicou que o policiamento será reforçado na região e os furtos a madeireira estão sendo investigados.

“O policiamento na região será reforçado para ampliar as ações preventivas e ostensivas, visando a redução da criminalidade e a garantia da segurança da população. Os casos foram registrados e estão em investigação pelo 2ªDP de Lorena. A equipe realiza diligências e trabalha na identificação de alguns suspeitos. Imagens e evidências estão em análise. O trabalho de polícia judiciária prossegue para esclarecimento dos fatos. De janeiro a setembro, 236 pessoas foram presas em Lorena”, disse o órgão.