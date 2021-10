Em virtude dos feriados, Detran/AC suspenderá serviços

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Transito do Acre (Detran/AC) suspenderá seus serviços e atendimentos, de 29 de outubro a 2 de novembro, em virtude dos feriados do Dia do Servidor Público (28/10) e Dia dos Finados (02/11).

Na próxima quarta-feira, 3, os atendimentos retomam normalmente, inclusive o mutirão de serviços de veículos e vistoria, que foram prorrogados até o dia 5 de novembro.

O mutirão também retornará dia 3 e irá até o dia 5, das ‪7h30‬ ‪às 13h30‬, por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento.

A unidade de vistoria de veículos fica na ‪Travessa Caramuru, 113‬, 7º BEC. Já a unidade de serviços de veículos, está localizada na ‪Avenida Nações Unidas, 2710, Estação Experimental‬.

Vale lembrar que só poderá entrar no local quem estiver atendendo todas as regras de segurança necessárias para a prevenção da Covid-19.

Com informações da assessoria