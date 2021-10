Em vídeo, vendedor ambulante relata sofrer perseguição de secretária organizadora do Festival do Açaí

- Publicidade-

Um vídeo de um vendedor ambulante passou a circular nesta sexta-feira, 8, nas redes sociais onde ele denuncia sofrer perseguição por parte da secretária que organiza o Festival do Abacaxi em Tarauacá.

No vídeo, o homem relata que a secretária chamou a polícia para impedi-lo de trabalhar com sua barraquinha de bombom. Ainda na gravação, o trabalhador diz que as represálias são por ele não ter votado na atual prefeita do município.

Nossa equipe entrou em contato com a secretária de cultura de Tarauacá, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Vídeo: