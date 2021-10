Em Sena Madureira, Polícia penal desenterra droga e captura mais um monitorado

- Publicidade-

A equipe de capturas do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, cumpriu nesta quarta-feira (27), mais um mandado de prisão em desfavor de um reeducando que estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de ter enterrado drogas no fundo do quintal para escapar do flagrante.

Com base no levantamento de informações, os policiais penais conseguiram localizar o esconderijo e fazer a escavação do entorpecente. Em ato contínuo, o monitorado foi levado para a Delegacia de Polícia de Sena Madureira e voltará para o regime fechado por ter infringido o regramento do sistema de monitoramento eletrônico.

De acordo com informações, o mesmo é contumaz na prática de crimes e já foi condenado a mais de 10 anos de prisão pela justiça de Sena Madureira.