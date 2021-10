Em Sena, governo dá ordem de serviço para reformar 15 escolas e anuncia Ponte do Iaco

- Publicidade-

Com a presença de moradores, estudantes e autoridades, o governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou à escola Raimundo Gomes, localizada no município de Sena Madureira, onde realizou na manhã desta sexta-feira, 01, a assinatura de Ordem de Serviço para Manutenção de 15 (quinze) escolas rurais.

Segundo o governo, o objetivo é melhorar a estrutura da escola, oferecendo mais conforto e qualidade no acolhimento aos alunos. Além disso, será feita a revitalização de um ginásio esportivo, como forma de incentivar os jovens e a comunidade em geral para a prática de esporte.

O valor total o investimento da ampliação e reforma nas unidades educacionais será de R$ 1.639.649,57.

Cameli iniciou sua fala pedindo que a classe política deixe a politicagem para o ano que vem. “O estado não é meu, não é seu, é nosso”. Cameli concordou com a opinião do prefeito Mazinho Serafim, de que para ele, de fato, o estado precisa estar unido. “Vamos deixar as tretas pra trás e trabalhar pelo povo, a população precisa disso, as eleições deixamos para o ano que vem”.

O prefeito da cidade, Mazinho Serafim, fez questão de afastar qualquer tipo de politicagem na solenidade. Serafim disse que também fez parte para a construção da estrada Mário Lobão. “Essa parceria entre prefeitura e governo é muito importante. Eu tenho certeza que o trabalho que o senhor tiver fazendo, as pessoas vão votar no senhor. Embora, tanto o esforço do município e do Estado, todos dois ficamos devendo para a população rural”, destacou.

O gestor da região reconheceu que a briga política da prefeitura com o governo prejudicou a população da zona rural. “Isso nós deixamos a desejar, pois há um desencontro do maquinário. Temos mais de 3 mil km de ramais. O trabalho de abertura de ramais é muito complexo”, comentou.