Em nota, Tião Bocalom agradece vereadores por aprovarem sua viagem sua viagem à Alemanha

Por nove votos a dois, os vereadores de Rio Branco aprovaram a viagem do prefeito de Tião Bocalom e do Secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, para a Europa, onde devem participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26. O embarque está previsto para o dia 1º de novembro com retorno no dia 8.

A votação ocorreu durante sessão extraordinária, na tarde desta sexta-feira (29), após o prefeito enviar um ofício à Casa, nessa quinta-feira (28), para pedir autorização para a viagem.

A COP 26 acontece entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. O evento reúne líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o premiê do Reino Unido, Boris Johnson.

Conforme o secretário Normando Sales, Rio Branco pretende apresentar algumas ações entre elas o projeto para gerar energia a partir do lixo. Além disso, ele e o prefeito devem fazer uma visita na fábrica da Mercedes Benz Ônibus Elétricos, nas proximidades de Frankfurt.

“Estamos levando um documento e vídeo institucional sobre as ações que estamos trabalhando para mitigação dos gases do efeito estufa, na cidade de Rio Branco. Com essas ações, vamos definir parceiros econômicos para a continuidade dessas ações”, disse Sales.

Votação

Dos 11 vereadores presentes na sessão, nove votaram a favor da viagem dos gestores e apenas dois, Emerson Jarude e Michelle Melo, votaram contra a viagem.

Emerson Jarude criticou a viagem e questionou se não seria melhor fazer o básico e afirmou que não teria problema se fosse com recursos do próprio prefeito e considera o momento inapropriado.

“Nós temos, hoje, boa parte da população acreana vivendo na pobreza ou extrema pobreza. Situações nas quais a gente se depara com a miséria nua e crua, o esgoto a céu aberto, situações na qual nossa população espera por até três horas em uma parada de ônibus. São tantas dificuldades no dia a dia do riobranquense. E a pergunta que faço é qual o benefício para a população pobre, extremamente pobre”? questionou.

O vereador Antônio Morais defendeu a viagem e disse que são ideias novas que devem ser trazidas para o município.