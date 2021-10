Em Manoel Urbano, presidiário em condicional é preso após  ameaçar policial civil 

- Publicidade-

Na tarde deste sábado, a Polícia Civil de Sena Madureira e Manoel Urbano prendeu M.S.P de 20 anos na cidade de Manoel Urbano.

No final da tarde de ontem, M.S.P ameaçou de morte um policial lotado na Delegacia de Manoel Urbano após o agente público verificar informação de que M.S.P estava na posse de produtos de crime.

A ameaça ocorreu na frente da filha do policial de apenas 5 anos.

Imediatamente ao tomar conhecimento dos fatos, a delegada titular tomou as medidas cabíveis e representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo juízo de plantão. Para fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, a equipe de Sena Madureira sob a coordenação do Delegado Marcos Frank se deslocou prontamente à Manoel Urbano e, durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão também representada e deferida, logrou êxito em apreender substâncias entorpecentes e materiais utilizados para embalagens das drogas.

Foram presos em flagrante M.S.P e sua companheira E. C.F por tráfico e associação para o tráfico, sendo certo que ambos já foram presos anteriormente por delitos da mesma natureza e estavam em liberdade prestando serviços à comunidade.

A atuação da polícia civil foi pronta e imediata como resposta à ameaça sofrida pelo policial com união de forças pelas equipes de Sena Madureira e Manoel Urbano.

“Moramos em uma cidade pequena e sabemos exatamente quem é quem. Trabalhamos duro e estamos prendendo com frequência faccionados na cidade sem qualquer temor. A atuação no combate à criminalidade, especialmente ao narcotráfico, está intensa e não vamos admitir qualquer ameaça ou tentativa de intimidação contra nossa atuação. Hoje o recado pela polícia civil foi dado: qualquer um que tentar se voltar contra a polícia será preso imediatamente. INADMISSÍVEL qualquer tipo de ameaça ainda mais na frente de uma criança de 5 anos.” Pontuou a Delegada Mariana Gomes.

Informações e imagens/ Ascom/Polícia Civil do Acre