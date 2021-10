Em decadência, Globo perde exclusividade sobre Copa do Mundo de 2022

- Publicidade-

Após tentar, sem sucesso, reduzir o valor das parcelas do acordo de TV para a transmissão da Copa do Mundo em uma batalha judicial contra a Fifa, a Globo perdeu a exclusividade de transmissão da edição de 2022 da competição, no Qatar.

Com a mudança, a Fifa passou a oferecer pacotes de jogos do torneio por streaming diretamente às plataformas digitais no Brasil, como o YouTube, Facebook e até o TikTok, que estudam a viabilidade do acordo.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o pacote é avaliado em 8 milhões de dólares (o equivalente a cerca de R$ 43 milhões) e, além dos direitos de transmissão, também dará ao patrocinador o direito de explorar a publicidade nos estádios durante todos os 64 jogos da competição.

Na TV, as partidas ainda serão exibidas apenas no canal aberto da Globo e no SporTV. Não há, porém, mais exclusividade nas plataformas digitais, como o Globoplay e os portais utilizados pela emissora para transmitir os jogos das Copas de 2010 a 2018.