Em Cruzeiro do Sul, visitante é presa ao tentar entrar em presídio com droga escondida em fundo de calcinha

Uma visitante foi presa neste sábado (9) ao tentar entrar com droga no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A mulher estava com três tabletes, pesando 88 gramas, de uma substância que aparentava ser maconha que estavam escondidos no fundo da calcinha que usava.