Em Cruzeiro do Sul, familiares denunciam que detentos estão apanhando

Parentes de presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fizeram uma manifestação na manhã deste sábado, 30, em frente à unidade prisional. A família dos apenados afirma que as visitas foram suspensas e acusam os policiais penais de espancar os detentos.

A motivação, segundo elas, seria uma retaliação dos policiais penais a uma preparação de tentativa de fuga descoberta na cela 10 na última sexta-feira, 29, quando foi encontrado um buraco na parede e sete pedaços de ferro.

“Deveriam ter suspendido a visita só da cela 10, mas a agonia é porque a gente está ouvindo gritos e tiros e acredita que eles estão sendo espancados”, argumentou Luciane Monteiro, esposa de um preso.

As mulheres destacam que se deslocaram de municípios próximos em vão e que deveriam ter sido avisadas da suspensão da visita, por meio dos advogados. Maria José Lopes relata que não pôde ver o marido agora e no próximo sábado, 06, será a vez da mãe dele visitá-lo. “Agora vou ter que esperar minha vez de novo”, reclama

A direção do Instituto de Administração penitenciária – IAPEN, nega o espancamento e maus tratos aos presos. Afirma que somente a visita do Bloco 8, onde fica a cela 10, foi suspensa. “Não existe espancamento no presídio, que conta com câmeras de segurança. A visita foi suspensa no Bloco 8 para uma revista estrutural depois da descoberta de uma preparação para fuga. O objetivo é resguardar a segurança dos presos e dos próprios familiares e verificar a possibilidade da da existência de uma nova tentativa de fuga”, explicou o IAPEN, por meio da assessoria de comunicação.