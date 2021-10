Em Bujari, Polícia Civil prende sete indivíduos, apreende drogas e armas durante a execução da 1ª Fase da Operação Fim de Jogo

- Publicidade-

No início da manhã deste sábado ,23, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Polícia de Bujari, prendeu 07 pessoas durante a Operação Fim de Jogo. Dentre os presos, está o principal líder do grupo criminoso que atua no município.

A operação ocorreu após seis meses de coleta de elementos de informações que apontam autoria e materialidade do grupo criminoso. As investigações apontaram que A.A.S. era o principal mentor do cometimento de crimes no município, dentre eles tráfico de drogas, roubos, porte irregular de arma de fogo e organização criminosa.

Ao todo foram cumpridos 15 mandados judiciais, o que resultou na prisão de sete pessoas, incluindo A.C. C. S, considerada o braço direito de A.A.S. No decorrer da Operação foram apreendidas mais de 260 pacotes de crack, armas e dinheiro em espécie.





Todos os presos moram em Bujari e são considerados como de alta periculosidade, possuindo vasto histórico criminal.



Após a Operação, os flagranteados foram conduzidos ao Presídio, situado no município de Rio Branco.

O Delegado de Polícia, Bruno Coelho, disse: “Graças ao trabalho investigativo da Equipe da Polícia Civil do município de Bujari-AC, obtivemos sucesso na Operação, visto que lideranças de grupo criminoso atuante no município foram presas. De mais a mais, as investigações continuam a fim de identificar os demais membros.”

Entrevista do Delegado Bruno Coelho