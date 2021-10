Em 3 horas choveu mais da metade do previsto para outubro em Rio Branco

- Publicidade-

De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, a chuva deste sábado, 16, na capital acreana, que em alguns bairros chegou a durar mais de três horas, foi a maior chuva registrada em todo o ano.

O levantamento aponta que houve o registro de 86,6 mm de chuva. O número é impressionante, já que representa mais da metade das chuvas previstas para outubro. A previsão para todo o mês é de 150,9 mm.

Apesar de ser a chuva mais volumosa do ano, as previsões de temporal e queda de granizo não aconteceram, o que fez com que Rio Branco tivesse diversos pontos de alagamento, mas não apresentasse cenas de imóveis sendo destelhados, queda de árvores e outros prejuízos como já houve registro este ano.

A forte chuva também deve ajudar a recuperar o baixo nível do Rio Acre na capital acreana. Em 24 horas, o nível do manancial saltou de 1,61 metros na medição de ontem para 2,10 na manhã de hoje. Um crescimento de quase meio metro.