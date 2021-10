Educação realiza entrega de merenda nas escolas para o retorno das aulas presenciais

A entrega de merenda também está percorrendo as unidades de ensino, e aproximadamente 600 escolas já estão recebendo os gêneros alimentícios, que estão sendo entregues também nos quatro armazéns regionais (Alto e Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá).

De acordo com a programação, no primeiro mês o Departamento de Nutrição irá atender as escolas nas séries e modalidades da Educação básica – Ensino fundamental (1º, 5°, 6° e 9° anos) e Ensino médio (1ª e 3ª séries), EJA I, II e III (último módulo de cada etapa), Educação do Campo, todas as sérias do ensino fundamental e médio (escolas seriadas), Educação Indígena, todas as séries do ensino fundamental e médio.

Para o cardápio inicial, no primeiro mês, será fornecido o total de 461,2 toneladas de alimentos, com uma previsão de entrega, até o fim do ano, de aproximadamente 1,5 mil toneladas em todos os municípios.

“Estamos realizando esta entrega que irá atender as escolas nesse primeiro cardápio. Hoje a SEE conta com a maioria dos itens comprados para os próximos meses, a fim de abastecer toda a rede estadual. A entrega da merenda é um processo contínuo, os itens básicos são entregues mensalmente e os perecíveis semanalmente, de acordo com a demanda”, destacou Ana Paula Monteiro, diretora de Gestão Operacional da SEE

A diretora completou ainda que as licitações para aquisição de gêneros alimentícios de 2021 já estão todas em andamento.

O governo tem feito grandes investimentos na Educação e, na merenda escolar, incluiu um prato extra para mais de 160 mil alunos, nos 22 municípios.