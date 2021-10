Educação convoca candidatos de vagas remanescentes

- Publicidade-

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) divulga editais de convocação de candidatos que foram aprovados em processos seletivos simplificados anteriores, mas que as vagas não chegaram a ser preenchidas.

Ao todo, são 97 candidatos convocados para o ensino especial, outros 14 candidatos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), mais 24 candidatos que já haviam sido aprovados para a educação no campo e 32 candidatos aprovados para o ensino regular.

A convocação para vagas remanescentes se dá em um momento em que as escolas de todo o estado retomam as aulas híbridas (uma parte presencial outra remota). As vagas são destinadas para diversos municípios.

Confira abaixo os editais:

Edital n.º 019 – Educação do Campo

Edital n.º 056 – Ensino Regular

Edital n.º 054 – Ensino Especial

Edital n.º 046 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Edital n.º 031 – Asas da Florestania

Edital n.º 018 – Ensino Regular

Edital n.º 016 – Ensino Especial

Edital n.º015 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)