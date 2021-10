Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para blogueiro investigado pelo STF deixar o país, apontam mensagens

- Publicidade-

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ofereceu ajuda ao influencer Allan dos Santos para que deixasse o país. Allan é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que interceptou mensagens entre os dois, segundo publicou uma reportagem da Folha de S Paulo.

Os diálogos teriam ocorrido em junho de 2020. Nas mensagens, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pede dados do passaporte do influencer e da família, além de perguntar o que ele precisa. Após a resposta, ele acompanha o trâmite do processo, pedindo a Allan o número do protocolo na PF e data de agendamento.

“Allan. Me passa o passaporte, seus filhos, seu, sua esposa. O que você precisa”, diz o texto das mensagens, reproduzidos literalmente, inclusive com erros de pontuação, teria dito o deputado.

“Ok. Passaporte: só eu tenho. E minha esposa: passaporte expirado. Trump está ligando para seu pai às 17h”, respondeu o blogueiro.

“Preciso do nº do protocolo desses atendimentos p passaporte. E para qnd está agendado a retirada do passaporte ou a ida para tirar a foto, enfim, uma ida à PF”, questiona o parlamentar, que recebe como resposta, dias depois, outras mensagens de Allan. O diálogo inclui, por parte do blogueiro, ataques ao Supremo e elogios à família Bolsonaro.