Economias dos Estados Unidos e da China acendem alerta no Brasil

Países são os dois grandes parceiros do Brasil, portanto, a piora da economia por lá tem impacto por aqui.

Nos Estados Unidos e na China, indicadores econômicos estão acendendo um sinal de alerta no Brasil. A piora da economia nos dois países pode afetar a economia brasileira.

Em termos de comércio exterior, a China e os Estados Unidos são os dois grandes parceiros do Brasil e, portanto, a piora da economia em ambos os lugares afeta o país devido à diminuição da demanda dos produtos brasileiros.

A China teve um crescimento de quase 5% a mais em relação ao ano anterior, o que é bastante em termos proporcionais, mas foi o ano do começo da pandemia.

O número é ainda mais preocupante em relação à comparação do crescimento entre os trimestres. O PIB do país no terceiro trimestre teve um crescimento de 0,2% em relação ao segundo trimestre.

Nos Estados Unidos, dados divulgados nesta segunda-feira (18), mostram uma queda de 1,3% na Indústria em setembro, quando comparado ao mês de agosto.

Segundo o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa, a queda da economia na China acontece devido às crises imobiliária e energética, além do atual problema no fornecimento de peças.

Nos Estados Unidos, também há um problema no fornecimento de peças e também houve o furacão Ida, no começo do mês de setembro, que afetou diversos setores do país.