‘É fácil julgar’, diz Zé Vaqueiro após não convidar mãe para casamento

Zé Vaqueiro se pronunciou após receber críticas por não convidar a mãe para o próprio casamento. Nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (27), ele publicou um texto curto em tom de desabafo.

“Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu. Att, José Jacson”, escreveu, assinando com o nome verdadeiro.

Mais cedo, o artista chegou a postar uma declaração de amor para a mulher, Ingra Soares. “Já passamos por muita coisa até aqui e ainda passaremos por muito mais, mas até o último dia da minha vida te amarei com todas as minhas forças!”, disse ele, em parte do texto.

Nara de Sá Marcolino, mãe de Zé Vaqueiro, ganhou o apoio de internautas depois que comentou, em uma live, que ficou de fora do casório do filho. A cerimônia de luxo aconteceu na noite de segunda-feira (25), em Fortaleza, no Ceará.

Leia o post do cantor na íntegra

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Fonte: R7