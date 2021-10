“É da natureza humana existirem falhas”, diz Queiroga sobre gestos obscenos em Nova York

- Publicidade-

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou nesta terça-feira (5) os gestos obscenos que fez em direção a manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro em Nova York.

Na avaliação dele, a falha faz parte da natureza humana. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Perguntado sobre o ato, o cardiologista, primeiro, tergiversou, exaltando o trabalho do ministério no combate à pandemia. Depois, diminuiu a importância do ato e não respondeu se estava arrependido:

“Naturalmente, nós somos humanos e é da natureza humana existirem falhas. Tem aquela parábola clássica da Bíblia, em que Jesus disse: “Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra”, disse Queiroga, que é católico, em conversa com jornalistas na sede da pasta.

“Nós trabalhamos pelo Brasil. Nós sempre fazemos análise do que fazemos da maneira correta, do que podemos melhorar. É sempre um caminhar, um avançar”, disse o ministro.