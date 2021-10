Duque de Caxias suspende obrigatoriedade e é a 1ª cidade a derrubar uso de máscara

- Publicidade-

Decisão de Washington Reis (MDB) não levou em consideração nenhum parecer técnico ou conselhos da área da saúde, “basta ser bom em matemática”.

Com 46,8% de cobertura vacinal completa, a prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, publicou, na tarde desta terça-feira (05), um decreto desobrigando o uso de máscara facial no município. A cidade, agora a primeira do país derrubar a obrigatoriedade do equipamento de proteção, tem pouco mais de 900 mil habitantes e acumula mais de 25 mil casos confirmados da Covid-19 (25.936).

Segundo a prefeitura do município da Baixada Fluminense, a nova determinação leva em conta número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus na cidade da Baixada Fluminense e os índices de casos da doença.

“Máscara a população quase já não usa. Ninguém vai viver de máscara o resto da vida. Quem quiser usar pode usar, mas o uso obrigatório já deu”, afirmou o prefeito de Caxias. Por telefone, Washington Reis disse que a decisão foi tomada levando em conta o número de vacinados e os hospitais vazios. Na avaliação do prefeito, o momento é oportuno para tirar a obrigatoriedade do item de proteção.

Dados da prefeitura apontam que mais de 900 mil doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas. Cerca de 70% da população alvo, ou seja, acima dos 12 anos, já tomou a primeira dose e até o momento, mas apenas 46,8% completaram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única. “Ninguém vai viver de máscara o resto da vida. Quem quiser usar pode usar, mas o uso obrigatório já deu”, afirmou o prefeito de Caxias.

Segundo o decreto, “fica desobrigado o uso de máscara facial no período da pandemia do COVID-19, em local aberto ou fechado, em todo o território do Município de Duque de Caxias”. Este caso não se aplica no caso da pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada com o vírus coronavírus durante o período de transmissão.

Questionado sobre a necessidade de esperar a imunização avançar na cidade para proteger mais pessoas Reis afirmou: “Quem tiver essa preocupação vai usar máscara, o que não dá é que [a gente] vive uma loucura, o povo cobrando, a máscara cai no chão, chega no lugar o povo não entra, uma confusão louca… A gente resolveu aqui pelo controle que a gente tem. Graças a Deus em Duque de Caxias a pandemia está sob controle”.

De acordo com dados do Painel da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva em Caxias está em 37% e de enfermaria em 40%. Apesar do número baixo de internações, a taxa de letalidade da doença no município é 6,57%.