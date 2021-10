Dupla utiliza dinamite para explodir caixa eletrônico em Rio Branco

- Publicidade-

Dois criminosos explodiram um terminal de autoatendimento em uma farmácia localizada na rotatória do Tancredo Neves.



A ação dos bandidos aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira, 20.

De acordo com as informações, a dupla, que estava encapuzada e utilizava coletes balísticos, chegou a pé ao local.

Na sequência, desligaram o alarme da empresa e desativaram uma câmera de monitoramento. Com um pé de cabra os criminosos quebraram o vidro da farmácia e colocaram as dinamites no caixa.

Pouco tempo depois os explosivos foram detonados, mas a explosão não foi potência para atingir as gavetas onde estava o dinheiro.

A ação dos bandidos durou cerca de 7 minutos. Logo em seguida a Polícia Militar chegou ao local.

O prejuízo da farmácia foi calculado em R$ 50 mil.

A Polícia Civil investiga o caso