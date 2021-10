- Publicidade-

Gabriel Lira de Almeida, 18 anos, assassinado a tiros, na noite deste sábado, 02 quando caminhava pela rua Dos Catraieiros, no bairro Leonardo Barbosa, município de Brasiléia, fronteira com a Bolívia, distante cerca de 250 de Rio Branco, a capital do Acre.

Segundo informações da Polícia , o jovem foi abordado por dois indivíduos que estariam em uma bicicleta próximo às mangueiras que se aproximaram da vítima já atirando.

Vários tiros atingiram Gabriel, que após cair agonizando, os criminosos aproveitaram para empreender fuga.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU, mas quando a equipe chegou só pode atestar o óbito.