Dupla de assaltantes em motocicleta é presa pelo GIRO no Belo Jardim

A dupla de assaltantes saiu tranquilamente em direção ao Belo Jardim, após roubar uma mulher na rotatória da Amadeu Barbosa, próximo do Arena Acreana, de quem levaram o celular.

Em pouco tempo, a polícia foi acionada e os bandidos, que pensavam já estar livres, deram de cara com os policiais da Companhia GIRO, que haviam pego, via rádio, todas as informações e características dos indivíduos e da motocicleta usada no crime.

Dada a ordem de parada, os policiais verificaram que a dupla estava com o celular da vítima. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Defla.

A moto não restrição no sistema e eles disseram que pertence a um amigo. Um dos rapazes é menor de idade e o outro maior já tem passagem por roubo.