Duas pessoas são presas no Rio Liberdade com mais de 2 kg de droga

Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, após diligências investigativas realizadas pela Polícia Civil, Forças de Segurança com atuação no Vale do Juruá, compostas pela Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar/6ºBPM, realizaram abordagens a dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha YBR de cor vermelha, placa QLW1631, nas imediações do Rio Liberdade, BR 364, sentido Cruzeiro do Sul/AC/Rio Branco/AC.

Por ocasião da abordagem, foi constatado que o garupeiro trazia um saco com produtos alimentícios em seu colo, onde após revista, foi verificado que no mesmo saco continha 2,130 kg de substância entorpecente acondicionados e material plástico de cor verde. Com o condutor da motocicleta foi encontrada a quantia de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais) em dinheiro.

Diante da situação de flagrante, a motocicleta, a droga e os indivíduos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

APREENSÃO:

• 2,130 kg (dois quilos, cento e trinta gramas) de oxidado de cocaína – R$ 17.040,00;

• R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) em espécie;

• 01 (uma) motocicleta Yamaha fazer 150 de cor vermelha, placa QLW1631, ano 2015/2015 – R$ 8.000,00;

PREJUÍZO AO CRIME:

• R$ 25.977,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais) de prejuízo ao crime;

RECURSOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA:

03 viaturas

10 policiais