Duas mulheres morrem na BR-421 após colisão entre moto e carro

Iracy Ferreira Melo e Margarete dos Santos Oliveira, morreram no final da tarde de quinta-feira (7), após colidir frontalmente contra um veículo Fiat Strada, na BR-421, entre as cidades de Monte Negro e Ariquemes.

De acordo com informações apuradas no local, as duas mulheres estavam em uma motocicleta, quando acabaram se chocando de frente contra o veículo.

Com o impacto, as mulheres morreram na hora, antes de receber atendimento médico. A colisão aconteceu em um local esburacado da rodovia.

Ainda no local, a Polícia apurou que as vítimas fatais eram moradoras do município de Monte Negro.