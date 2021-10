Dose mortal: 18 pessoas morrem em envenenamento por álcool

- Publicidade-

A Comissão Investigativa da Rússia afirmou neste sábado, 16, que 18 pessoas morreram de envenenamento por álcool na cidade de Ecaterimburgo, no sudoeste do país.Os investigadores descobriram que os mortos beberam destilado contendo metanol, um tipo de álcool venenoso usado para propósitos industriais. “Como resultado, 18 pessoas morreram depois do consumo do líquido”, afirmou a comissão, que investiga grandes crimes.

Na semana passada, um inquérito foi aberto sobre um suposto envenenamento em massa ligado à produção ilegal de bebida alcoólica no qual 34 pessoas morreram na região.

Em 2016, 77 pessoas morreram na Sibéria após beberem óleo de banho misturado com álcool metilado.

Fonte: Terra