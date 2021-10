Dose de reforço para idosos e profissionais de saúde de Cruzeiro do Sul, está disponível nas unidades básicas do município

- Publicidade-

Na última sexta-feira, 01, a secretaria municipal de saúde juntamente com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, anunciou a vacinação de reforço, ou seja, terceira dose para o público de 60 anos de idade.

A secretária interina de saúde, Valéria Lima afirma que o imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde. “A intenção é que todos tenham acesso ao imunizante. Procure sua unidade básica de saúde se você estiver com seis meses que tomou a segunda dose. Também estamos vacinando profissionais de saúde que podem procurar as unidades de saúde”, concluiu.