Dois jovens brasileiros roubam pelo menos três cidadões em cobija e polícia boliviana é acionada

Os assaltos ocorreu no município de Cobija e pelo menos três pessoas tiveram seus smartphone furtados pelos autores do assalto de acordo com informações da Imprensa local.

Era por volta das 20:30, no horário do Acre quando os assaltantes estavam fazendo os seus assaltos, as vizinhanças do bairro que perceberam o ato, de imediato resolveram acionar a polícia boliviana que em alguns minutos estiveram presente no local, mas infelizmente já era tarde, os bandidos já haviam se evadido do local tomando rumo ignorado.

O ato ocorreu no bairro Bela Vista, em Cobija/Bolívia, os residentes do bairro pedem a polícia Boliviana mais segurança, para que os residentes possam andar e trafegar pelas ruas com mais tranquilidade, sem medo.