Dois homens são presos por tráfico de droga no Vila Betel

- Publicidade-

Durante incursão a pé, no Beco São Pedro, Vila Betel, no final da tarde desta segunda-feira, 4, os policiais do Tático do 1° Batalhão apreenderam cocaína e pasta a base cocaína (merla).

De acordo com a polícia, no momento em que entraram no beco, avistaram um rapaz segurando um pode na mão. Ao realizarem a abordagem, verificaram se tratar de seis pacotes de merla, com cerca de cinquenta gramas cada um.

O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante delito. E a polícia continuou a incursão.

Enquanto ele era conduzido para a viatura, outros policiais avistaram um outro indivíduo, que ao perceber a presença da polícia, jogou ”algo” na mata e tentou fugir, mas foi detido pela polícia militar.

No pote que ele jogou, a polícia encontrou 179 trouxinhas de cocaína. Ele também foi preso em flagrante.

Ambos foram encaminhados para a Defla e , de acordo com a polícia, os dois já tem passagem pelo sistema. Agora deverão responder por tráfico de drogas