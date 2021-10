Dois homens são presos na BR 364, com 67 kg de droga em Cruzeiro do Sul nesta segunda (11)

- Publicidade-

Na carroceria do veículo a quantia de 67,260 kg (sessenta e sete quilo e duzentos e sessenta gramas) de substância entorpecente, dos quais 4kg cloridrato de cocaína e 63,26kg de oxidado de cocaína

Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, após diligências investigativas, em ação integrada, a Polícia Civil, Polícia Federal e Policia Militar/6ºBPM, realizaram uma barreira na Comunidade Rio Liberdade, BR 364, área limítrofe entre os municípios de Cruzeiro do Sul/AC e Tarauacá/AC, na manhã desta segunda-feira, 11, a fim de interceptar possível carregamento de drogas que estava saindo de Cruzeiro do Sul via BR 364 em direção a Rio Branco/AC.



Por volta das 06h30min, um veículo fiat toro de placa QLU-8098, que trafegava pela BR 364, na altura da Comunidade Rio Liberdade, foi avistado e recebeu ordem de parada dos policiais, os quais realizaram as abordagens de praxe e localizaram na carroceria do veículo a quantia de 67,260 kg (sessenta e sete quilo e duzentos e sessenta gramas) de substância entorpecente, dos quais 4kg cloridrato de cocaína e 63,26kg de oxidado de cocaína, sendo dado voz de prisão em flagrante aos autores F. M. A., 29 anos e J. A. dos S., 27 anos e em seguida conduzidos a Delegacia para os procedimentos de rotina.

Apreensão:

• 04kg (quatro) quilos de cloridrato de cocaína – R$ 68.000,00;

• 63,260kg (sessenta e três quilos, duzentos e sessenta gramas) de oxidado de cocaína – R$ 506.080,00

• 01 (um) veículo fiat toro, placa QLU-8098, 2017/2017 – R$ 87.300,00;

• 05 (cinco) celulares – R$ 5.800,00;

Prejuízo ao crime:

• R$ 667.180,00 (Seiscentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta) reais.

Recursos envolvidos na ocorrência:

03 viaturas

10 policiais