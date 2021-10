Dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia alertam para chuvas de até 100 milímetros no Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deu dois avisos de alerta para o Acre com relação às chuvas nos próximos dias. O primeiro alerta de chuva forte foi dado vale de 12h58 desta terça-feira (19) e se estende até às 10h de quarta-feira (20).

As chuvas podem chegar a 100 milímetros o dia. Além disso, ventos intensos podem chegar a 60 km/h ou 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O segundo aviso, com alerta de perigo potencial foi dado na manhã desta terça e segue até às 10h de quarta-feira. Já neste alerta, o volume de chuvas deve chegar a 50 milímetros por dia.

Os dois avisos englobam as cidades do Vale do Acre, que abrange Sena Madureira, Rio Branco e Brasileia.