Dia das Crianças em casa, em família e em uma incrível festa do pijama!

Que os pijamas são roupas confortáveis para dormir, todo mundo sabe. Mas eles podem ir além e aguçar a criatividade, a imaginação e a curiosidade. Com estampas divertidas, engraçadas e muitas cores, essas peças, muitas vezes, tornam-se a parte favorita do vestuário delas.

A hora de dormir é quase sagrada. De acordo com Paula Loureiro, consultora de moda e produtora de conteúdo, para as crianças, a rotina de vestir o pijama, tomar o leite ou ficar mais quieta tem influência direta na infância e no sono. “Se ela perceber que vai vestir o pijama, significa que está na hora de dormir, isso vai preparando a criança para o momento de se deitar”, explica Paula.

Gabriela Donato, consultora de imagem e estilo, acrescenta que essa organização para dormir também dá às crianças boas lembranças da infância. Aproveitar esses momentos especiais, como o Dia das Crianças, com uma festa do pijama para a família toda, com muita pipoca e roupas iguais, faz toda a diferença na vida delas. “Não se esqueça de registrar esse momento divertido em família”, recomenda.

Além de ser uma peça que traz várias opções de modelo, um ponto que merece atenção é o material do pijama. Paula explica que se deve sempre optar por tecidos de fibras naturais, como o algodão, pois ele deixa o corpo transpirar e o mantém fresco. “Tecidos suaves e finos trazem maior conforto ao deitar.” Outra opção, recomendada apenas para o inverno, são os pijamas de flanela — um material mais quente e macio. Também é necessário que o modelo dê conforto e mobilidade para elas.

Todos combinando

Durante a pandemia, os famosos compartilharam mais de suas vidas. Muitos desses momentos foram em família, e o que chamou a atenção foram os pijamas combinados — uma maneira muito criativa de aproximar pais e filhos. Nesse momento, é possível fazer da hora de dormir algo mais carinhoso e divertido. E o vínculo familiar só cresce.

Um dos modelos que mais despertaram a atenção foi o do pijama parecido com macacão, que cobre todo o pé e vem com touca divertida. Paula explica que, além de ser fácil de vestir, por conta dos botões, é uma opção confortável. “A criança pode mexer muito à noite e, para ela se manter quentinha, esse pijama pode ser uma ótima escolha, principalmente porque vestir crianças é um processo”, explica.

Para Gabriela, nesse momento de escolha do pijama, os pais devem pedir a ajuda da criança. Desse modo, será possível fazer com que o filho sinta que realmente está participando. “Entre na onda dele, deixe-o escolher o que mais agrada e use junto. Pode ser legal viver um pouco da imaginação de uma criança”, incentiva.

Toda a família pode combinar as roupas. “O mais legal para as crianças é que os pijamas sejam divertidos e representem algo que elas gostam. Super-heróis, princesas, peças que possam usar todos os dias e se sentirem confortáveis”, aconselha.

Tipos de pijamas

Manga curta: os melhores para os dias quentes, são confortáveis, fresquinhos e divertidos. Geralmente, esse é o modelo mais fácil de ser encontrado no mercado.

Pijama americano ou short doll manga curta: esse modelo é muito conhecido por ser usado nos filmes norte-americanos. São mais soltos, cobrem bastante o corpo e são leves. Ótimos para a família inteira.

Camisola infantil: assim como as mulheres, as meninas também têm a opção de usar camisolas. Ótimas para os dias quentes, são confortáveis e fresquinhas.

Pijama de inverno: para manter as crianças bem quentinhas durante o inverno, nada melhor do que um moletom ou um macacão de flanela que cobre todo o corpo. Ambos são de tecidos confortáveis e que vão esquentar nos dias mais gelados.