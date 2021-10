Dia das crianças é marcado por ações sociais

- Publicidade-

Durante todo o dia do feriado, 12, dia das crianças, várias ações sociais foram registradas na capital.

De grandes eventos filantrópicos, ações de igrejas e associações, sociedade civil organizada através de projetos sociais e pequenos grupos de pessoas que se dedicam a fazer o bem, fizeram a alegria da criançada.

Bairros como Cidade do Povo, Panorama, Base, Sapolândia, Distrito Industrial e Calafate, foram alguns dos eventos registrados e publicados em redes sociais.

As ações voltadas para o dia das crianças, só perde para as ações do período natalino.

O número de grupos que se unem para ajudar outras pessoas mais necessitadas tem crescido neste período de Pandemia.

Bolos, doces, brinquedos e muitas brincadeiras animaram as crianças em vários bairros da capital, Rio Branco.