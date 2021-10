Dia D de Vacinação será realizado neste sábado (17)

- Publicidade-

O dia D de Vacinação é comemorado no dia 17, mas a Secretaria de Saúde do Município de Cruzeiro do Sul, resolveu antecipar para o dia 16.

O ponto de encontro será atrás da Catedral na Praça Bandeira. Serão disponibilizados diversos atendimentos como atualização da carteira de vacinação, principalmente contra a covid -19. “Nesse sábado acontecerá o dia D no horário das 08 ao meio dia. Serão ofertada as vacinas contra a Covid-19, para quem ainda não tomou a primeira e segunda dose. E terceira dose para os profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos. Também serão ofertadas vacinas da da influenza e vacinas de rotina adulto e infantil”, relatou a coordenadora da saúde da mulher, Carla Mota.