Detran e Polícias do Brasil e Bolívia planejam ação para retirada de veículos com restrição de roubo do pátio da autarquia

A direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) se reuniu nesta segunda-feira, 25, com o comando da Polícia Militar do Acre de Brasileia e Epitaciolândia e representantes do Departamento de Recuperação de Veículos da Polícia Boliviana de Cobija, para discutirem ações coordenadas no intuito de possibilitar a retirada de veículos com restrição do pátio da autarquia.

“Queremos verificar a melhor forma legal para devolver algumas motocicletas oriundas da Bolívia, com restrição de roubo e furto, para as vítimas”, declarou a comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar no Alto Acre, major Ana Cássia Nogueira Monteiro.



Representantes do Detran, PMAC e polícia Boliviana. Foto: Andréia Nobre/Detran

Ficou acordado na reunião que no prazo de 10 dias equipes da polícia boliviana e da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) irão identificar todos os veículos com restrição que estão no pátio da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran).

“Devido a grande quantidade de veículos da Bolívia recolhidos no pátio da 6ª Ciretran, decidimos fazer um levantamento e, em breve, pretendemos encaminhar esses veículos ao país de origem, tudo com amparo legal”, afirmou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Já o coronel da Polícia Boliviana, Gilmar Valença, destacou a importância da parceria.“Acreditamos que esta ação será o primeiro passo para que possamos encaminhar esses veículos novamente ao país de origem”.