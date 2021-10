Detran divulga resultado de avaliação biopsicossocial de processo seletivo

- Publicidade-

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) tornou público nesta terça-feira, 26, a divulgação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial da deficiência referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

Os candidatos poderão interpor recursos ao resultado preliminar da avaliação biopsicossocial no prazo de dois dias úteis, a contar da divulgação do no Diário Oficial do Acre.

Os interessados poderão obter informações gerais referentes ao processo seletivo simplificado pelo WhatsApp (21) 99701-3585, ou pelo e-mail [email protected]

O certame para o provimento temporário de profissionais dos níveis médio e superior para suprir as necessidades do Detran, é regido pelo Edital Seplag/Detran nº 01, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de julho de 2021.

VEJA O EDITAL AQUI

Fonte: Ac24horas